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Польша выступила за введение санкций против "Северного потока-1"

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин использует газ в качестве оружия. Он призвал задуматься над введением санкций против российского газопровода "Северный поток-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Путин использует газ как оружие. Поэтому мы так настойчиво выступаем против запуска "Северного потока-2", а также за то, чтобы подумать об отключении "Северного потока-1", - отметил Моравецкий.

Напомним, в Германии заявили, что санкции против России за вторжение в Украину затронут будущий проект "Северный поток-2".

Добавим, в США не считают нужным вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" прямо сейчас. Эту меру хотят использовать давление на Россию.

Вместе с тем в США заявляли, что "Северному потоку-2" придет конец, если Россия нападет на Украину.

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ПольшаСеверный потокСанкцииВторжение России в Украину