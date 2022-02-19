Санкции против России коснутся будущего "Северного потока-2", - посол

Санкции против России за вторжение в Украине коснутся будущего проекта "Северный поток-2". Данный пункт поддерживают в самой Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого посла Анки Фельдгузен в эфире "Украина 24" .

"Вопрос "Северного потока-2" действительно на столе. Этот пакет санкций включает будущее этого проекта. Там уже есть большие изменения, два с половиной года назад о "Северном потоке-2" никто не говорил, сейчас идет интенсивная дискуссия. И много людей уже передумали и поняли, что это оружие, геополитическая составляющая. Госпожа Меркель в конце каденции тоже об это говорила… Я думаю, что мы дальше будет думать о том, как достичь энергетической безопасности", - отметила она.

Напомним, у президента США Джо Байдена не считают нужным вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" прямо сейчас. Эту меру хотят использовать в качестве рычага давления на Россию.

Байден также говорил, что "Северному потоку-2" придет конец, если Россия нападет на Украину.