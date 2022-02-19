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Польща виступила за введення санкцій проти "Північного потоку-1"

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що президент РФ Володимир Путін використовує газ в якості зброї. Він закликав замислитися над введенням санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"Путін використовує газ як зброю. Тому ми так наполегливо виступаємо проти запуску "Північного потоку-2", а також за те, щоб подумати про відключення "Північного потоку-1", - зазначив Моравецький.

Нагадаємо, у Німеччині заявили, що санкції проти Росії за вторгнення в Україну торкнуться майбутнього проекту "Північний потік-2".

Додамо, в США не вважають за потрібне вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" прямо зараз. Цей захід хочуть використати тиску на Росію.

Разом з тим у США заявляли, що "Північному потоку-2" прийде кінець, якщо Росія нападе на Україну.

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