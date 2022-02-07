Байден о "Северном потоке-2": при вторжении России в Украину газопроводу придет конец

Президент США Джо Байден заявил, что российскому газопроводу "Северный поток-2" придет конец, если Россия нападет на Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил о готовности Берлина ввести санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию лидеров США и Германии .

"Если Россия вторгнется. Если танки и войска пересекут границы снова, то существованию "Северному потоку-2" придет конец. Я обещаю вам, мы сможем это сделать", - сказал Байден по итогам встречи с Шольцом.

При этом президент США отказался уточнить, каким именно образом "придет конец" российскому газопроводу.

В свою очередь Шольц заявил о готовности ввести санкции против России при ее нападения на Украину. Канцлер Германии добавил, что Москва должна понимать последствия, которые ее ждут в случае агрессии.

"Мы готовы к введению санкций, если произойдет военная агрессия в отношении Украины. Россия должна понимать, что стоит перед лицом серьезных последствий. Мы публично не раскрываем детали этих средств, Россия должна понимать, что ситуация может ухудшаться. Но мы готовим все возможные шаги с нашими партнерами", - уточнил Шольц.