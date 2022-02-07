ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден о "Северном потоке-2": при вторжении России в Украину газопроводу придет конец

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 23:18
Байден о "Северном потоке-2": при вторжении России в Украину газопроводу придет конец Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявил, что российскому газопроводу "Северный поток-2" придет конец, если Россия нападет на Украину. Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил о готовности Берлина ввести санкции против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию лидеров США и Германии.

"Если Россия вторгнется. Если танки и войска пересекут границы снова, то существованию "Северному потоку-2" придет конец. Я обещаю вам, мы сможем это сделать", - сказал Байден по итогам встречи с Шольцом.

При этом президент США отказался уточнить, каким именно образом "придет конец" российскому газопроводу.

В свою очередь Шольц заявил о готовности ввести санкции против России при ее нападения на Украину. Канцлер Германии добавил, что Москва должна понимать последствия, которые ее ждут в случае агрессии.

"Мы готовы к введению санкций, если произойдет военная агрессия в отношении Украины. Россия должна понимать, что стоит перед лицом серьезных последствий. Мы публично не раскрываем детали этих средств, Россия должна понимать, что ситуация может ухудшаться. Но мы готовим все возможные шаги с нашими партнерами", - уточнил Шольц.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в Вашингтоне прошла встреча Байдена и Шольца. Перед началом переговоров президент США заявил, что Вашингтон и Берлин "идут нога в ногу" в ряде вопросов, включая угрозу вторжения России в Украину.

Отметим, накануне Шольц заявил, что вторжение России в Украину будет стоить Москве очень дорого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Северный поток-2 Олаф Шольц
NEWS
Предотвратить нападение на Украину. Макрон встретился с Путиным: первые подробности
Предотвратить нападение на Украину. Макрон встретился с Путиным: первые подробности
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка