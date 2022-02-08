У Байдена исключают немедленное введение санкций против "Северного потока-2"

У президента США Джо Байдена не считают нужным вводиться санкции против российского газопровода "Северный поток-2" прямо сейчас. Угроза санкций должна быть средством воздействия на Россию, чтобы сдержать ее от эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.

"Есть разногласия между нами и кое-кем в Конгрессе, кто полагает, что введение санкций против "Северного потока-2" уже сейчас было бы эффективным. Мы не согласны, мы считаем, что это рычаг влияния. И понимание, что он (газопровод, - ред.) не будет запущен, если Россия вторгнется, является рычагом влияния. Поэтому мы идем по этому пути и не думаем, что такой подход сработает", - ответила она.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что "Северному потоку-2" придет конец, если Россия нападет на Украину. При этом президент США отказался уточнить, что конкретно он имел в виду.

До этого в ЕС объяснили, от чего зависит запуск газопровода.