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Польша выступает против блокирования Венгрией сотрудничества Украины и НАТО, - посол

Новости » Политика    16.11.2018 - 15:03
Польша выступает против блокирования Венгрией сотрудничества Украины и НАТО, - посол
Фото: Ян Пекло (РБК-Украина)

Посол заявил, что Варшава поддерживает Украину на пути к членству в НАТО и ЕС

Посол Польши в Украине Ян Пекло в пятницу, 16 ноября, заявил, что Варшава не поддерживает блокирование Будапештом сотрудничества Украины с НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрінформ".

По его словам, Польша выступает против вынесения двусторонних отношений Венгрии и Украины на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках НАТО.

"Польша поддерживает Украину на пути к перспективам членства в Европейском союзе и НАТО. Мы не хотим, чтобы двусторонние вопросы выходили на глобальный уровень стратегического сотрудничества в рамках Альянса", - подчеркнул Пекло.

Кроме того, он отметил, что это "не пожелания, а официальная позиция Польши".

Напомним, вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не сможет договориться с действующим руководством Украины. По его словам, у Украины нет никаких перспектив вступления в НАТО и Евросоюз.

Как сообщало РБК-Украина, 14 ноября, в Киев прибыл новый Посол Венгрии Иштван Bйдярто. До него эту должность в течение четырех лет занимал Эрно Кешкень.

Добавим, руководитель общественной организации Бизнес-совет ЕС-Украина (EUUBC) Джеймс Уилсон сообщал, что подогрев напряжения на Закарпатье может расцениваться как попытка Москвы дестабилизировать ситуацию на восточных границах Европейского союза.

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