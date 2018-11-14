В Украину прибыл новый посол Венгрии

Фото: Василий Боднар и Иштван Ийдярто (twitter.com/VasylBodnar)

До него эту должность в течение четырех лет занимал Эрно Кешкень

Новый посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто прибыл в Киев и вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Василию Боднару. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Во время церемонии стороны подчеркнули важность активного диалога на уровне министров иностранных двух стран как действенного фактора в поиске взаимоприемлемых решений по урегулированию проблемных вопросов.

Также дипломаты обсудили график двусторонних мероприятий на ближайшую перспективу.

Боднар положительно отметил готовность Венгрии к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству с Украиной и выразил готовность украинской стороны поддерживать Венгрию во всех ее инициативах, которые будут способствовать углублению двустороннего сотрудничества.

Со своей стороны посол Ийдярто подтвердил неизменную поддержку Венгрией независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Также венгерский дипломат заверил в готовности его страны расширить направления украинско-венгерского сотрудничества, прежде всего в экономической и гуманитарной сферах.

Отметим, что по протоколу верительные грамоты от нового венгерского посла также должен принять президент Петр Порошенко. Только после этого дипломат сможет полноценно начать свою работу.

Напомним, предыдущий посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень оставил свой пост 3 ноября 2018 года. Это произошло после паспортного скандала на Закарпатье. В сети появилось видео, на котором зафиксировали выдачу венгерских паспортов гражданам Украины в Береговом.

Данный процесс сопровождался инструктажем о том, что не стоит сообщать украинской власти о наличии второго паспорта. Также на видео зафиксировано, как украинцы зачитывают клятву, в которой обещают считать Венгрию своей родиной.

Как сообщало РБК-Украина, 4 октября консула Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон-грата. В ответ Венгрия выслала украинского дипломата.