Польща виступає проти блокування Угорщиною співпраці України з НАТО, - посол

Фото: Ян Пєкло (РБК-Україна)

Посол зазначив, що Варшава підтримує Україну на шляху до членства в НАТО та ЄС

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло у п'ятницю, 16 листопада, заявив, що Варшава не підтримує блокування Будапештом співробітництва України з НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

За його словами, Польща виступає проти винесення двосторонніх відносин Угорщини та Україні на глобальний рівень стратегічної співпраці в межах НАТО.

"Польща підтримує Україну на шляху до перспективи членства в Європейському Союзі і в НАТО. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання виходили на глобальний рівень стратегічної співпраці в межах Альянсу", - підкреслив Пєкло.

Окрім того, він зазначив, що це офіційна позиція Польщі.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не зможе домовитись з чинним керівництвом України. За його словами, Україна немає жодних перспектив вступу до НАТО та Євросоюзу.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 листопада, до Києва прибув новий Посол Угорщини Іштван Ійдярто. До нього цю посаду протягом чотирьох років займав Ерно Кешкень.

Додамо, керівник громадської організації Бізнес-рада ЄС-Україна (EUUBC) Джеймс Вілсон повідомляв, що підігрівання напруги на Закарпатті може розцінюватися як спроба Москви дестабілізувати ситуацію на східних кордонах Європейського союзу.