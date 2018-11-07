Посол Венгрии в Украине покинул свою должность

Фото: Эрно Кешкень (facebook.com/ukrajinci.hu)

Эрно Кешкень прекратил свою дипломатическую миссию в украине 3 ноября

Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою дипломатическую службу в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Общества украинской культуры в Венгрии.

Отмечается, что официально Кешкень покинул свой пост 3 ноября 2018 года.

"Благодаря господину Кешкеню венгерско-украинские отношения динамично развивались во многих сферах сотрудничества двух стран, многочисленные совместные проекты были реализованы", - отмечается на странице Общества в facebook.

Как сообщало РБК-Украина, 4 октября консула Венгрии в городе Берегово объявили персоной нон-грата. Информацию о этом сообщили послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. Это произошло после конфликта, связаного с выдачей венгерских паспортов на Закарпатье.

В ответ Венгрия выслала украинского дипломата. Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин отметил, что дипломата устроят на работу в представительстве МИД Украины в Ужгороде.

Добавим, что Эрно Кешкень был назначен на должность посла Венгрии в Украине 4 года назад. 15 октября 2014 года он передал верительные грамоты.