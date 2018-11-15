Договоренности с действующей властью Украины невозможны, - Орбан

Фото: Виктор Орбан (flickr.com/eppofficial)

Премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС

Договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу правительства.

Он заявил, что у Украины нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС. Орбан сказал, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением, отмечает правительственный портал.

"Мы выясним, будет ли нынешний венгерский курс продолжаться", - подчеркнул он.

Премьер-министр Венгрии заявил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти. По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер сказал, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

"Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развития Украины", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать Комиссию Украина-НАТО на уровне министров.

Ранее Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что санкции Евросоюза против России наносят вред отношениям Москвы и Будапешта.

Добавим, руководитель общественной организации Бизнес-совет ЕС-Украина (EUUBC) Джеймс Уилсон сообщал, что подогревание напряжения на Закарпатье может расцениваться как попытка Москвы дестабилизировать ситуацию на восточных границах Европейского союза.