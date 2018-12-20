Польша выдала Украине дополнительные 4 тыс. транзитных разрешений

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Потребности на автоперевозки до конца года будут закрыты

Польша выделила дополнительно 3 тыс. транзитных и 1 тыс. двусторонних разрешений на перевозки для украинских грузовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в Facebook.

Он сообщил, что договорился о разрешения с министром транспорта Польши Анджеем Адамчуком.

"Как и обещали друзья-поляки, украинские грузовики не будут стоять на украинско-польской границе: выделено дополнительно 3 000 транзитных разрешений и 1 000 двусторонних, чего хватит, чтобы закрыть потребности на автоперевозки до конца года и выполнить контрактные обязательства украинских компаний перед контрагентами из ЕС", - написал Омелян.

Также он отметил, что с 1 января 2019 года все двусторонние разрешения будут выдаваться под тройным контролем: Министерства, транспортной инспекции и АСМАП.

"Договорились, что с 2019 года приоритетом определяем железнодорожное сообщение, как пассажирское, так и грузовое. Что важно, в вопросе железнодорожных тарифов будем исходить из паритета и достижение максимальной экономической привлекательности для клиентов контейнерных поездов из Китая и двусторонних перевозок", - добавил Омелян.

Напомним, Польша решила закрыть пешеходное пересечение в пункте пропуска "Угринов - Долгобычув" на украинско-польской границе. Отныне через этот пункт пропуска будут пропускать только автотранспорт.

РБК-Украина сообщало, что в этом году количество оформленных пограничниками людей может превысить показатель в 100 млн человек.