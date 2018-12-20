ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Польща видала Україні додаткові 4 тис. транзитних дозволів

Новини » Транспорт    20.12.2018 - 19:34
Польща видала Україні додаткові 4 тис. транзитних дозволів
Ілюстративне фото (twitter.com/sputnik)

Потреби на автоперевезення до кінця року будуть закриті

Польща виділила додатково 3 тис. транзитних та 1 тис. двосторонніх дозволів на перевезення для українських вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна у Facebook

Він повідомив, що домовився про дозволи з міністром транспорту Польщі Анджеєм Адамчуком. 

"Як і обіцяли друзі-поляки, українські вантажівки не будуть стояти на українсько-польському кордоні: виділено додатково 3 000 транзитних дозволів та 1 000 двосторонніх, що вистачить закрити потреби на автоперевезення до кінця року і виконати контрактні зобов’язання українських компаній перед контрагентами з ЄС", - написав Омелян.

Також він зазначив, що з 1 січня 2019 року всі двосторонні дозволи будуть видаватися під потрійним контролем: Міністерства, транспортної інспекції та АСМАП. 

"Домовилися, що з 2019 року пріоритетом визначаємо залізничне сполучення: як пасажирське, так і вантажне. Що важливо, в питанні залізничних тарифів будемо виходити з паритету і досягнення максимальної економічної привабливості для клієнтів контейнерних потягів з Китаю та двосторонніх перевезень", - додав Омелян. 

Польща видала Україні додаткові 4 тис. транзитних дозволівНагадаємо, Польща вирішила закрити пішохідний перетин у пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" на українсько-польському кордоні. Відтепер через цей пункт пропуску пропускатимуть лише автотранспорт.

РБК-Україна повідомляло, що цього року кількість оформлених прикордонниками людей може перевищити показник у 100 млн осіб. 

Президент Польщі звільнив посла в Україні У Польщі українця звинуватили у незаконному володінні зброєю
Новини України ПольшаУкраїнакордон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся