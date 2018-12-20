Польща видала Україні додаткові 4 тис. транзитних дозволів

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Потреби на автоперевезення до кінця року будуть закриті

Польща виділила додатково 3 тис. транзитних та 1 тис. двосторонніх дозволів на перевезення для українських вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра інфраструктури України Володимира Омеляна у Facebook.

Він повідомив, що домовився про дозволи з міністром транспорту Польщі Анджеєм Адамчуком.

"Як і обіцяли друзі-поляки, українські вантажівки не будуть стояти на українсько-польському кордоні: виділено додатково 3 000 транзитних дозволів та 1 000 двосторонніх, що вистачить закрити потреби на автоперевезення до кінця року і виконати контрактні зобов’язання українських компаній перед контрагентами з ЄС", - написав Омелян.

Також він зазначив, що з 1 січня 2019 року всі двосторонні дозволи будуть видаватися під потрійним контролем: Міністерства, транспортної інспекції та АСМАП.

"Домовилися, що з 2019 року пріоритетом визначаємо залізничне сполучення: як пасажирське, так і вантажне. Що важливо, в питанні залізничних тарифів будемо виходити з паритету і досягнення максимальної економічної привабливості для клієнтів контейнерних потягів з Китаю та двосторонніх перевезень", - додав Омелян.

Нагадаємо, Польща вирішила закрити пішохідний перетин у пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" на українсько-польському кордоні. Відтепер через цей пункт пропуску пропускатимуть лише автотранспорт.

РБК-Україна повідомляло, що цього року кількість оформлених прикордонниками людей може перевищити показник у 100 млн осіб.