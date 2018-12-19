Украинскую границу за год пересекли почти 100 млн человек

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пограничники оформили 93 млн человек и 19 млн транспортных средств

В этом году количество оформленных пограничниками людей может превысить показатель в 100 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Как отмечается, с начала 2018 года пограничники оформили 93 млн граждан и почти 19 млн транспортных средств.

"И с учетом времени, что еще остался в декабре, этот показатель может превысить 100 млн человек", - отметил глава ГПСУ Петр Цигикал.

Он также отметил, что пограничники каждый год фиксируют рост объемов пропускных операций в среднем на 4%. При этом 71% лиц составляют граждане Украины (66,4 млн человек), а иностранцы - 29%.

Кроме того, по словам Цигикала, количество лиц, которые воспользовались авиационным сообщением для пересечения государственной границы, также выросла на более 3,2 млн человек.

Также сообщается, что с начала года по тем или иным причинам в пропуске отказано почти 29 тыс. человек.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что за время действия безвизового режима между Украиной и Европейским союзом границы ЕС украинцы пересекли 20 млн раз.

РБК-Украина писало, что ежесуточно через границу из России в Украину следует около 800 граждан РФ. Они въезжают в Украину по заграничным, дипломатическим или служебным паспортом.