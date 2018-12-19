Польша на границе с Украиной закрывает пешеходный пункт пропуска

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

В течение суток, по данным пограничников, пешим переходом в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" пользовались до 120 человек

Польша решила закрыть пешеходное пересечение в пункте пропуска "Угринов - Долгобычув" на украинско-польской границе. Отныне через этот пункт пропуска будут пропускать только автотранспорт, как было запланировано при его строительстве, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свободу".

Сообщается, что пешеходное пересечение закроют с 1 января.

С 1 июля 2015 года в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" начали временный эксперимент: полосу движения для автобусов отдали для пешего перехода и движения на велосипедах.

"Сейчас там выросло количество автотранспорта, поэтому решено, что пеший переход будет прекращен, потому что не создан для этой инфраструктуры. К тому же, таможенники и пограничники должны обслуживать автотранспорт, для которого и предназначен пункт пропуска", - рассказала руководитель пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник ..

В течение суток, по данным пограничников, пешим переходом в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" пользовались до 120 человек.

Отметим, 27 ноября владельцы авто на иностранной регистрации ("евроблях") проводили акции на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

РБК-Украина писало, что сервисные центры Министерства внутренних дел готовы регистрировать растаможенные авто в круглосуточном режиме.

28 ноября движение на всех пунктах пропуска на западной границе разблокировали.