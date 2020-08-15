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Польша и США подписали соглашение о размещении американских военных

Варшава, Суббота 15 августа 2020 17:47
Польша и США подписали соглашение о размещении американских военных
Фото: военные США (Gary Williams)
Автор: РБК-Украина

В Польшу передислоцируют 1000 американьких военнослужащих

Соединенные Штаты подписали военное соглашение с Польшей об укреплении военного сотрудничества. Американских военных передислоцируют из Германии в Польшу.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, соглашение было подписано сегодня государственным секретарем США Майком Помпео и министром обороны Польши Мариушом Блащаком. Соглашение предусматривает, что в Польше дополнительно разместят 1000 американских военных.

Поэтому общее количество контингента США в этой стране составит около 5,6 тысяч военнослужащих. Пока другие детали сделки не разглашаются.

Напомним, Польша и Соединенные Штаты согласовали договоренности о размещении в Республике постоянного американского военного контингента.

Отметим, глава Пентагона официально сообщил, что США выводят 11,9 тысячи военных из Германии и перебрасывают их ближе к границам России.

Как позже стало известно, часть американских военных из Германии перебросят в Польшу для сдерживания России.

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