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США выведут из Германии около 12 тысяч военных, половина останется в Европе

Среда 29 июля 2020 16:47
США выведут из Германии около 12 тысяч военных, половина останется в Европе
Фото: американский военный (flickr com soldiersmediacenter)
Автор: РБК-Украина

Американских военных перебросят поближе к границам России

Соединенные Штаты выводят из Германии 11,9 тысячи военнослужащих. При этом часть из них останется в Европе и их перебросят ближе к границам Российской Федерации.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время брифинга.

По словам Эспера, в Штаты вернется примерно 6,4 тысячи военнослужащих из числа выводимых из ФРГ, около 5,6 тысячи - будут передислоцированы в Италию и Бельгию.

При этом он отметил, что часть из тех военных, что останутся в Европе, переместят на восток и в район Черного моря - чтобы усилить сдерживание России и обеспечить безопасность на юго-восточном фланге.

Глава Пентагона уточнил, что США могут в будущем разместить дополнительные силы в Польше и странах Балтии.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп анонсировал вывод части американского контингента из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

После он объявил, что часть американских военных из Германии перебросят в Польшу для сдерживания России.

Решение о выводе американского контингента из Германии было официально утверждено Трампом 1 июля.

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