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Польща і США підписали угоду про розміщення американських військових

Варшава, Субота 15 серпня 2020 17:40
Польща і США підписали угоду про розміщення американських військових
Фото: військові США (Gary Williams)
Автор: РБК-Україна

До Польщі передислокують 1000 американьких військовослужбовців

Сполучені Штати підписали військову угоду з Польщею щодо зміцнення військової співпраці. Американських військових передислокують з Німеччини до Польщі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, угода була підписана сьогодні державним секретарем США Майк Помпео та міністром оборони Польщі Маріушом Блащаком. Угода передбачає, що в Польщі додатково розмістять 1000 американських військових.

Тож загальна кількість контингенту США в цій країні становитиме близько 5,6 тисяч військовослужбовців. Наразі інші деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Польща і Сполучені Штати узгодили домовленості про розміщення в Республіці постійного американського військового контингенту.

Зазначимо, глава Пентагону офіційно повідомив, що США виводять 11,9 тисячі військових з Німеччини і перекидають їх ближче до кордонів Росії.

Як пізніше стало відомо, частину американських військових з Німеччини перекинуть в Польщу для стримування Росії.

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