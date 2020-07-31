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Польша и США согласовали размещение военного контингента

Варшава, Пятница 31 июля 2020 21:02
Польша и США согласовали размещение военного контингента
Фото: американский военный (flickr com soldiersmediacenter)
Автор: РБК-Украина

В Польшу введут около тысячи военных

Польша и Соединенные Штаты согласовали договоренности о размещении в Республике постоянного американского военного контингента. Также стороны договорились о введении в Польшу еще около тысячи военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

Соглашение предусматривает дальнейшее углубление военного сотрудничества между странами и увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в Польше.

"В продолжение двух соглашений, подписанных президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, принцип размещения американских войск было решено изменить с ротационной основы на постоянную. Количество военных США, размещенных в Польше, возрастет ориентировочно на 1000, до минимума 5500", - говорится в сообщении.

Так, Познань станет резиденцией передового дивизионного командования и группы поддержки армии США; Дравско-Поморске станет штаб-квартирой Центра боевой подготовки для совместного использования вооруженными силами Польши и США; Вроцлав-Страховице станет местом загрузки и разгрузки авиабазы ​​ВВС США.

Также военный контингент расширят в Ласке, который станет местом эскадрильи самолетов с дистанционным управлением ВВС США; в Поуидзе, который станет штабом воздушно-боевой бригады, батальона боевой материально-технической поддержки и спецназа, в Люблинце, который станет резиденцией другого спецназа, а также в Жагане и Свентошуве, которые станут штаб-квартирой для боевой группы бронированной бригады.

После завершения подготовительной работы, соглашение будет подписано.

Напомним, в июне американский президент Дональд Трамп анонсировал вывод части контингента США из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

29 июля глава Пентагона официально уведомил, что США выводят 11,9 тысячи военных из Германии и перебрасывают их ближе к границам России.

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