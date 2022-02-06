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Польша расположит дополнительные войска США на своей территории рядом с Украиной

Автор: Сергей Пышкин

Дополнительные силы Соединенных Штатов Америки прибыли в Польшу. Страна расположит их неподалеку от Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Дополнительные 1,7 тысячи военнослужащих США Польша планирует расположить в юго-восточной части страны недалеко от границы с Украиной.

"Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны", - пишет Блащак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США Джо Байден принял решение направить 3 тысячи военных в Польшу и Румынию.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиУкраинаПольша