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Польща розташує додаткові війська США на своїй території поруч з Україною

Автор: Сергій Пишкін

Додаткові сили Сполучених Штатів Америки прибули до Польщі. Країна розташує їх неподалік від України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

Додаткові 1,7 тисячі військовослужбовців США Польща планує розташувати у південно-східній частині країни - неподалік від кордону з Україною.

"Блискавичне прибуття військ США до Польщі дає найкращу відповідь на загрози для східного флангу НАТО і свідчить про серйозне ставлення до союзницьких зобов'язань. Солдати діятимуть у східно-південній частині нашої країни", - пише Блащак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США Джо Байден прийняв рішення направити 3 тисячі військових до Польщі та Румунії.

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