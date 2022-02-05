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Дополнительные американские войска начали прибывать в Польшу

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Суббота 05 февраля 2022 12:21
Дополнительные американские войска начали прибывать в Польшу Фото: в Польшу начали прибывать элитные войска США (twitter.com/USArmyEURAF)
Автор: Александр Белоус

Первый самолет с американскими солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше, приземлился в аэропорту Жешув-Ясенка. Всего в Польше будет дислоцировано 1,7 тысячи военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство РАР.

"Мы готовы принять союзническую поддержку", - заявил в субботу представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчиньский.

В пятницу восемь американских самолетов, на которых находилась подготовительная группа, прибыли на аэродром в Ясенке. Их задачей является материально-техническое обеспечение солдат, которые будут дислоцированы в Польше. Они также доставили военную технику.

На брифинге в аэропорту Ясенка майор Липчиньский напомнил, что всего в Польшу должны быть отправлены 1,7 тысячи солдат армии США.

Пресс-секретарь подчеркнул, что американская дивизия является элитным подразделением. "Соответствующим образом оснащены и обучены для выполнения задач по всему миру в течение нескольких часов с момента объявления тревоги", - добавил майор Липчиньский.

Он отметил, что польские солдаты часто сотрудничали с американскими солдатами из 82-й дивизии. "Мы вместе выполняли задачи, в т.ч. в Ираке и Афганистане. Мы также вместе тренировались во время международных учений, таких как "Дракон" и "Анаконда", - сказал он.

Пока неизвестно, сколько солдат прилетит в Польшу в субботу. На вопрос, где будут размещены американские войска, майор Липчиньский не назвал точного местоположения. Он лишь подчеркнул, что военная база США будет расположена "на юго-востоке Польши".

По словам военных, весь процесс переброски американских солдат в Польшу может занять несколько дней.

Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден принял решение отправить почти 3000 дополнительных американских военных в Польшу и Румынию.

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