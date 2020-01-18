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Польша предъявила список объектов культуры, которые были реквизированы СССР

Новости » Политика     18.01.2020 - 15:40
Польша предъявила список объектов культуры, которые были реквизированы СССР
Иллюстративное фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)

МИД перечислил объекты культурного наследия, которые считает утраченными из-за деятельности СССР

Министерство иностранных дел Польши перечислило объекты культурного наследия, которые она считает утраченными из-за деятельности СССР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в субботу в Twitter.

"В результате деятельности СССР пострадала польская культура. Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии", - заявили в МИД.

Также вместе с текстом опубликована инфографика под названием "Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР". Представленные примеры включают такие картины, как "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

Напомним, Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, в которой обвиняет российские власти в "манипулировании историей". В резолюции утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

Документом Сейм Республики Польша осуждает провокационные и неправдивые заявления представителей высших органов власти РФ, пытающихся обвинить Польшу в развязывании Второй мировой войны.

Ранее Министерство иностранных дел Польши обвинило российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.

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