Польща висунула список об'єктів культури, які були реквізовані СРСР

Ілюстративне фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)

МЗС перерахувало об'єкти культурної спадщини, які вважає втраченими через діяльність СРСР

Міністерство закордонних справ Польщі перерахувало об'єкти культурної спадщини, які вона вважає втраченими через діяльність СРСР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в суботу в Twitter.

"В результаті діяльності СРСР постраждала польська культура. Підрозділи НКВС реквізували твори мистецтва, багато з яких до цих пір знаходяться в Росії. Червона армія і НКВД в багатьох випадках знищували і конфісковували те, що не вдалося вкрасти або спалити Німеччини", - заявили в МЗС .

Також разом з текстом опублікована інфографіка під назвою "Втрати культурних цінностей в результаті діяльності СРСР". Представлені приклади включають такі картини, як "Мадонна Глоговським" Лукаса Кранаха Старшого, "Дівчинка з голубом" Антуана Пена, "Пташиний двір" Даніеля Шульца і "Лісовий пейзаж" Яна Брейгеля Старшого.

culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.



Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in .

Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/Fa8qUNnqQK — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) January 18, 2020

Нагадаємо, Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулюванні історією". У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за початок Другої світової війни.

Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі звинуватило російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни.