ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Польща висунула список об'єктів культури, які були реквізовані СРСР

Новини » Політика     18.01.2020 - 15:40
Польща висунула список об'єктів культури, які були реквізовані СРСР
Ілюстративне фото: прапор Польщі (pixabay.com-kaboompics)

МЗС перерахувало об'єкти культурної спадщини, які вважає втраченими через діяльність СРСР

Міністерство закордонних справ Польщі перерахувало об'єкти культурної спадщини, які вона вважає втраченими через діяльність СРСР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в суботу в Twitter.

"В результаті діяльності СРСР постраждала польська культура. Підрозділи НКВС реквізували твори мистецтва, багато з яких до цих пір знаходяться в Росії. Червона армія і НКВД в багатьох випадках знищували і конфісковували те, що не вдалося вкрасти або спалити Німеччини", - заявили в МЗС .

Також разом з текстом опублікована інфографіка під назвою "Втрати культурних цінностей в результаті діяльності СРСР". Представлені приклади включають такі картини, як "Мадонна Глоговським" Лукаса Кранаха Старшого, "Дівчинка з голубом" Антуана Пена, "Пташиний двір" Даніеля Шульца і "Лісовий пейзаж" Яна Брейгеля Старшого.

Нагадаємо, Нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулюванні історією". У резолюції стверджується, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за початок Другої світової війни.

Документом Сейм Республіки Польща засуджує провокаційні і неправдиві заяви представників вищих органів влади РФ, які намагаються звинуватити Польщу в розв'язанні Другої світової війни.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі звинуватило російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни.

Сенат Польщі відхилив скандальну судову реформу Аеропорт Кракова призупинив роботу через туман
Новини України ПольшаСССР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся