МИД Польши обвинил Путина в искажении истории Второй мировой войны

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Речь идет о словах Путина, сказанных во время его пресс-конференции 19 декабря

Министерство иностранных дел (МИД) Польши обвинил российского президента Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте МИД в субботу, 21 декабря.

Речь идет о словах Путина, сказанных во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда президент РФ сказал, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны".

В МИД Польши прокомментировали, что заявление Путина представляет собой ложную картину событий, он использует "пропагандистские послания" сталинской эпохи. Также в ведомстве добавили, что российский президент подрывает совместную работу российских и польских историков.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР. Однако Советский Союз предпринял "прямые шаги", чтобы развязать войну, а сделал он это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему.

В итоге более половины территории довоенной Польши оказалось под оккупацией СССР, жертвами советских репрессий стали 566 тысяч человек (убиты, арестованы или депортированы), говорится в заявлении МИД Польши.

Напомним, вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что присутствие президента России Владимира Путина на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, неуместно.