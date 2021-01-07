Польша предъявила экс-главе "Укравтодора" Новаку новые обвинения в коррупции

Польская прокуратура выдвинула новые обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" и экс-министру транспорта Польши Славомиру Новаку. Обвинения касаются периода деятельности Новака на государственной должности в Украине.

Об этом сообщает польское агентство RMF 24.

Польские следователи пока не раскрыли содержание новых обвинений против Новака, но судебные мероприятия с его участием уже завершены.

"Он заслушал дополнительные обвинения, связанные с коррупционными правонарушениями, но из-за необходимости проведения судебных мероприятий с другими задержанными прокуратура не предоставляет детальной информации о содержании обвинений и позиции Новака", - сказал пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы.

Напомним, в июле 2020 года прокуратура Польши предъявила обвинения Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции, в период, когда он возглавлял "Укравтодор".

Также Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Кроме того, вчера Офис генпрокурора Украины направил в Польшу сообщение о дополнительном подозрении Новаку. Экс-руководителя "Укравтодора" обвиняют в игнорировании приговора украинского суда.