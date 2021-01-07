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Польща висунула екс-главі "Укравтодору" Новаку нові обвинувачення в корупції

Автор: Дмитро Левицький

Польська прокуратура висунула нові обвинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" та екс-міністру транспорту Польщі Славомиру Новаку. Обвинувачення стосуються періоду діяльності Новака на державній посаді в Україні.

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Про це повідомляє польське агентство RMF 24.

Польські слідчі поки не розкрили зміст нових обвинувачень проти Новака, але судові заходи за його участі вже завершені.

"Він заслухав додаткові обвинувачення, пов'язані з корупційними правопорушеннями, але через необхідність проведення судових заходів з іншими затриманими прокуратура не надає детальної інформації про зміст обвинувачень та позицію Новака", - сказав прес-секретар окружної прокуратури Варшави.

Нагадаємо, в липні 2020 року прокуратура Польщі пред'явила звинувачення Новаку в керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції, у період, коли він очолював "Укравтодор".

Також Новака підозрюють у підбурюванні лікаря Медичного військового інституту у Варшаві в наданні медичних довідок, якими він мав намір скористатися, щоб виправдати свою відсутність на роботі в Україні.

Крім того, вчора Офіс генпрокурора України направив у Польщу повідомлення про додаткову підозру Новаку. Екс-очільника "Укравтодору" звинувачують в ігноруванні вироку українського суду.

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