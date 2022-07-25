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Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy

Фото: Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy (flickr.com/bronpancerna)
Автор: Валерия Полищук

Польша в рамках военной помощи Украине отправила танки PT-91 Twardy.

Об этом заявил представитель Агентства вооружений Министерства обороны Польши Кшиштоф Платек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kresy.

"Промежуток, который образовался после более чем 200 танков Т-72, промежуток, который образовался после некоторого количества танков ПТ-91, здесь я не могу сказать сколько, будет закрыт полностью или даже более чем полностью, потому что это гораздо более качественные танки", - заявил он.

Однако Платек не уточнил, какое именно количество танков получит Украина.

Обновлено. Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram сообщил, что польские танки уже в Украине. При этом он также не уточнил их количество.

"PT-91 Twardy от Польши уже в Украине. Спасибо нашим друзьям", - написал он.

Танк PT-91 - боевой танк вооруженных сил Польши, созданный на основе советского Т-72М1. Главной особенностью PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA.

Напомним, ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Польша видит в военной помощи Украине гарантию безопасности своей страны, и всей Европы в целом.

Отметим, что в июне Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab.

Также стало известно, что Польша вскоре может начать обучение украинских военных.

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