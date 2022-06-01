ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина получит еще три эскадрона польских САУ

Новина українською →
Украина, Среда 01 июня 2022 21:00
Украина получит еще три эскадрона польских САУ Фото: Украина получит от Польши десятки САУ Krab (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dziennik.pl.

Так, стороны договорились о поставках около 60 самоходных гаубиц. Стоимость контракта оценивается в 700 млн долларов.

Ожидается, что артиллерия поступит в Украину в ближайшие месяцы.

Польские артиллерийские установки, которые заказала Украина, будут производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью оборонного концерна Польши. Поставки будут происходить постепенно, поскольку производственная мощность завода составляет 20-30 единиц в год.

Это первый экспортный заказ этих артиллерийских установок.

Напомним, накануне стало известно, что Польша отправила украинским военным 18 гаубиц Krab.

Добавим, министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал сегодня хорошие новости из Польши. Вероятно, речь шла именно об этом контракте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
Официально. Украина получит от США системы залпового огня HIMARS
DAILY
"Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса