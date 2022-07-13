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Польша может заняться подготовкой украинских военных: что об этом известно

Новина українською →
Варшава, Среда 13 июля 2022 01:33
Польша может заняться подготовкой украинских военных: что об этом известно Фото: министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Константин Широкун

Польша вскоре может начать обучение украинских военных. В первую очередь, речь идет о саперах, которые могли бы очистить освобожденные территории страны от мин и снарядов.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Глава оборонного ведомства также отметил, что стоимость оказанной Польшей помощи уже превышает 700 миллионов долларов. Украина получила оружие польского производства – переносные зенитные комплексы Piorun и гаубицы Krab, а также примерно 250 танков.

Напомним, в июне Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов Krab общим количеством около 60 единиц. Артиллерия должна поступить в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Польша запросила у НАТО разместить на своей территории бригадную боевую группу. По мнению польского правительства, альянс нуждается в укреплении восточного фланга.

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