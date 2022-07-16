Польша заинтересована в предоставлении военной помощи Украине: посол объяснил, почему

Польша видит в военной помощи Украине гарантию безопасности своей страны, и всей Европы в целом. Поэтому Варшава будет поддерживать нас и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Польше Василия Зварыча в интервью Укринформу .

Он отметил, не секрет, что Польша помогает Украине в военном плане и что оружие, которое получает Киев от нее, является эффективным и очень ценным для наших воинов на линии фронта.

"При вручении верительных грамот я сказал президенту Польши: польское оружие в украинских руках является настоящим и реальным братством оружия, о котором будут знать следующие поколения обоих народов. Из нашей общей истории мы помним 1920 год, когда УНР вместе с Польшей противостояли большевистскому нашествию. Мы тогда вместе защитили Европу от большевиков, и сегодня также сможем вместе защитить Европу от российской агрессии", - рассказал Зварыч.

Посол добавил, что польские гаубицы "Krab", переносные зенитные установки "Piorun" и польские танки успешно останавливают врага на всех фронтах.

Напомним, в июне Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab.

Также стало известно, что Польша вскоре может начать обучение украинских военных.

Между тем граждане Польши открыли сбор средств на закупку 20 дронов-камикадзе Warmate и наземной станции управления. Их планируют передать украинским военным.

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