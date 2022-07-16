ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша заинтересована в предоставлении военной помощи Украине: посол объяснил, почему

Новина українською →
Киев, Суббота 16 июля 2022 14:51
Польша заинтересована в предоставлении военной помощи Украине: посол объяснил, почему Фото: Польша заинтересована в военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Польша видит в военной помощи Украине гарантию безопасности своей страны, и всей Европы в целом. Поэтому Варшава будет поддерживать нас и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Польше Василия Зварыча в интервью Укринформу.

Он отметил, не секрет, что Польша помогает Украине в военном плане и что оружие, которое получает Киев от нее, является эффективным и очень ценным для наших воинов на линии фронта.

"При вручении верительных грамот я сказал президенту Польши: польское оружие в украинских руках является настоящим и реальным братством оружия, о котором будут знать следующие поколения обоих народов. Из нашей общей истории мы помним 1920 год, когда УНР вместе с Польшей противостояли большевистскому нашествию. Мы тогда вместе защитили Европу от большевиков, и сегодня также сможем вместе защитить Европу от российской агрессии", - рассказал Зварыч.

Посол добавил, что польские гаубицы "Krab", переносные зенитные установки "Piorun" и польские танки успешно останавливают врага на всех фронтах.

Напомним, в июне Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab.

Также стало известно, что Польша вскоре может начать обучение украинских военных.

Между тем граждане Польши открыли сбор средств на закупку 20 дронов-камикадзе Warmate и наземной станции управления. Их планируют передать украинским военным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Военная помощь
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года