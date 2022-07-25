Польща надала Україні танки PT-91 Twardy

"Проміжок, який утворився після більш ніж 200 танків Т-72, проміжок, який утворився після деякої кількості танків ПТ-91, тут я не можу сказати скільки, буде закритий повністю або навіть більш ніж повністю, тому що це набагато більш якісні танки", - заявив він.

Однак Платек не уточнив, яку саме кількість танків отримає Україна.

Оновлено. Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram повідомив, що польські танки вже в Україні. При цьому він також не уточнив їхньої кількості.

"PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякую нашим друзям", - написав він.

Танк PT-91 - бойовий танк Збройних сил Польщі, створений на основі радянського Т-72м1. Головною особливістю PT-91 є захист Twardy з використанням активної броні власної розробки ERAWA.