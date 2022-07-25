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Польща надала Україні танки PT-91 Twardy

Фото: Польща надала Україні танки PT-91 Twardy (flickr.com/bronpancerna)
Автор: Валерія Поліщук

Польща в рамках військової допомоги Україні відправила танки PT-91 Twardy.

Про це заявив представник Агентства озброєнь Міністерства оборони Польщі Кшиштоф Платек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kresy.

"Проміжок, який утворився після більш ніж 200 танків Т-72, проміжок, який утворився після деякої кількості танків ПТ-91, тут я не можу сказати скільки, буде закритий повністю або навіть більш ніж повністю, тому що це набагато більш якісні танки", - заявив він.

Однак Платек не уточнив, яку саме кількість танків отримає Україна.

Оновлено. Глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram повідомив, що польські танки вже в Україні. При цьому він також не уточнив їхньої кількості.

"PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякую нашим друзям", - написав він.

Танк PT-91 - бойовий танк Збройних сил Польщі, створений на основі радянського Т-72м1. Головною особливістю PT-91 є захист Twardy з використанням активної броні власної розробки ERAWA.

Нагадаємо, раніше посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що Польща бачить у військовій допомозі Україні гарантію безпеки своєї країни, і всієї Європи в цілому.

Зазначимо, що в червні Україна домовилася з Польщею про постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок.

Також стало відомо, що Польща незабаром може почати навчання українських військових.

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