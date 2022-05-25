Польша предложила ЕС ввести пошлину для стран, покупающих российскую нефть

Польша предложила ввести дополнительную пошлину для стран, которые продолжат покупать нефть у России после отказа других государств от таких поставок.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Если кто-то будет импортировать нефть из России дольше и дешевле, потому что Россия хочет продать эту нефть любой ценой, это не принесет пользы тем странам и тем предпринимателям, которые быстрее откажутся от нефти", - заявил он.