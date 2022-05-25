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Польща запропонувала ЄС ввести мито для країн, що купують російську нафту

Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща запропонувала ввести додаткове мито для країн, які продовжать купувати нафту у Росії після відмови інших держав від таких поставок.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

"Якщо хтось буде імпортувати нафту з Росії довше і дешевше, тому що Росія хоче продати цю нафту за всяку ціну, це не принесе користі тим країнам і тим підприємцям, які швидше відмовляться від нафти", - заявив він.

Нагадаємо, Угорський прем'єр-міністр Орбан назвав недоцільним розгляд ембарго на саміті лідерів країн-членів Євросоюзу 30-31 травня. Він бажає спочатку отримати фінансові гарантії для Угорщини.

Крім того, що німецький віце-канцлер анонсував близьке введення нафтового ембарго проти РФ.

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