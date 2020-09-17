Польша предложила ЕС создать фонд помощи Беларуси на 1 млрд евро

Польша предлагает создать фонд помощи Беларуси, в котором будет не менее 1 млрд евро. Это предложение вынесут на саммит министров иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе.

Об этом на пресс-конференции в Литве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает 300polityka.pl.

По его словам, фонд должен быть значительным, чтобы помочь белорусской экономике стабилизировать ожидания инвесторов.

"То есть не менее 1 млрд евро. По крайней мере, на данном этапе", - заявил Моравецкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша представит так называемый "план Маршалла" для Беларуси. Меры экономической поддержки могут быть предоставлены в случае проведения повторных выборов президента согласно демократическим принципам.

"Речь идет о помощи Беларуси и своеобразной дорожной карте, связанной с созданием стабилизационного фонда", - сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

При этом действующий президент Беларуси Александр Лукашенко обещает провести новые выборы только после принятия новой конституции. По его мнению, новые выборы без этих изменений не стоит проводить, чтобы "не будоражить общество".