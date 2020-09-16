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Лукашенко пообещал следующие выборы по новой конституции

Минск, Среда 16 сентября 2020 17:54
Лукашенко пообещал следующие выборы по новой конституции
Фото: Александр Лукашенко (flickr com)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 16 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следующие президентские выборы в стране пройдут только после принятия новой конституции. Он добавил, что предыдущие выборы состоялись и поэтому не стоит будоражить общество.

Об этом сообщает "БелТА".

"Важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть наша страна, ее государственное устройство. Это конституция. Мы выборы провели, результат получили. На этом точка. Наверное, хватит будоражить общество. Следующие президентские выборы - по (новой - ред.) конституции", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что все соответствующие новации в новой конституции должны быть обсуждены на Всебелорусском народном собрании.

Напомним, Лукашенко назвал мифом нелегитимные выборы в Беларуси.

Европейский Союз заявил, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет из власти мирно.

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