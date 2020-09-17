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Польща запропонувала ЄС створити фонд допомоги Білорусі на 1 млрд євро

Автор: РБК-Україна

Польща пропонує створити фонд допомоги Білорусі, в якому буде не менше 1 млрд євро. Цю пропозицію винесуть на саміт міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на наступному тижні.

Про це на прес-конференції в Литві заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає 300polityka.pl.

За його словами, фонд повинен бути значним, щоб допомогти білоруській економіці стабілізувати очікування інвесторів.

"Тобто не менше 1 млрд євро. Принаймні, на даному етапі", - заявив Моравецький.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща представить так званий "план Маршалла" для Білорусі. Заходи економічної підтримки можуть бути надані у разі проведення повторних виборів президента відповідно до демократичних принципів.

"Мова йде про допомогу Білорусі і своєрідну дорожну карту, пов'язану із створенням стабілізаційного фонду", - сказав голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

При цьому чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяє провести нові вибори тільки після прийняття нової конституції. На його думку, нові вибори без цих змін не варто проводити, щоб "не розбурхувати суспільство".

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