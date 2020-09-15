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Польша предложит "План Маршалла" для Беларуси

Варшава, Вторник 15 сентября 2020 06:07
Польша предложит "План Маршалла" для Беларуси
Фото: премьер Польши Матеуш Моравецкий (facebook.com MorawieckiPL)
Автор: Инна Собора

В правительстве Польши заявили, что на ближайшем заседании лидеров Европейского союза Вышеградская группа представит "План Маршалла" для Беларуси. Инициатором выступает Польша.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что это будет предложение ряда действий, прежде всего экономических, но не только, которые могли бы быть предложены Беларуси в случае повторения и правильного проведения выборов.

"Речь идет о помощи Беларуси и своеобразной дорожней карте, связанной с созданием стабилизационного фонда", - сказал глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Он добавил, что "к сожалению, не все страны в ЕС проявляют такую ​​эмпатию, как Польша, страны Балтии и страны нашего региона".

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

РБК-Украина писало, что Беларусь обвинила Польшу в попытках вмешательства во внутренние дела.

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