Дуда призвал сохранить и усилить санкции против РФ

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Также Дуда прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против Российской Федерации необходимо оставить и усилить после детального анализа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvp.info.

По словам Дуды, санкции необходимо усилить, чтобы России было еще сложнее с ними.

"Я считаю, что реакция должна быть решительной. Что это означает? Это означает, что санкции есть, и они должны действовать. Их также надо проанализировать, поскольку их можно подготовить еще лучше, чтобы они досаждали еще больше, чтобы России было сложнее с ними", - заявил он.

Кроме того, Дуда отметил, что не понимает поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и все время дискутирует из-за этого со своими европейскими коллегами.

"То, что в ЕС нет решительного "стоп" для Газпрома, что Газпром себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, есть нечто, с чем я не могу смириться", - подчеркнул польский президент.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курс заявил, что отмена санкций против России должна быть четко привязана к прогрессу урегулирования ситуации на востоке Украины. Курц подчеркнул, что за прошедшие месяцы такого "прогресса было слишком мало".

Добавим, 29 декабря официально вступило в силу решение Совета Евросоюза о санкциях против России за аннексию Крыма и агрессию в отношении Украины. Решение единогласно было принято Советом Европейского союза 21 декабря 2018 года.