ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Дуда призвал сохранить и усилить санкции против РФ

Новости » Политика    31.12.2018 - 12:16
Дуда призвал сохранить и усилить санкции против РФ
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Также Дуда прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против Российской Федерации необходимо оставить и усилить после детального анализа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tvp.info.

По словам Дуды, санкции необходимо усилить, чтобы России было еще сложнее с ними.

"Я считаю, что реакция должна быть решительной. Что это означает? Это означает, что санкции есть, и они должны действовать. Их также надо проанализировать, поскольку их можно подготовить еще лучше, чтобы они досаждали еще больше, чтобы России было сложнее с ними", - заявил он.

Кроме того, Дуда отметил, что не понимает поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и все время дискутирует из-за этого со своими европейскими коллегами.

"То, что в ЕС нет решительного "стоп" для Газпрома, что Газпром себя популяризирует в ЕС, а многие страны Евросоюза и их лидеры спокойно на это соглашаются, есть нечто, с чем я не могу смириться", - подчеркнул польский президент.

Напомним, ранее канцлер Австрии Себастьян Курс заявил, что отмена санкций против России должна быть четко привязана к прогрессу урегулирования ситуации на востоке Украины. Курц подчеркнул, что за прошедшие месяцы такого "прогресса было слишком мало".

Добавим, 29 декабря официально вступило в силу решение Совета Евросоюза о санкциях против России за аннексию Крыма и агрессию в отношении Украины. Решение единогласно было принято Советом Европейского союза 21 декабря 2018 года.

Адвокаты могут обращаться в ЕСПЧ с отдельными исками по каждому моряку, - Минюст Миллер заявил, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся по плану
Новости Украины Российская ФедерацияПольшаАнджей ДудаСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь