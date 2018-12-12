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Новая встреча в нормандском формате по Керченскому проливу состоится в январе

Новости » Политика    12.12.2018 - 16:07
Новая встреча в нормандском формате по Керченскому проливу состоится в январе
Фото: Штеффен Зайберт (Bundesregierung/Gungоr)

ФРГ и Франция продолжат попытки урегулировать ситуацию в Керченском проливе

Новая встреча в нормандском формате на уровне советников состоится в январе 2019 года. Об этом сообщил в среду, 12 декабря, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Накануне в Берлине прошла аналогичная встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции, Украины и России.

По словам Зайберта, стороны договорились сохранять конфиденциальность консультаций. Одновременно представитель правительства Германии подчеркнул важность диалога для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, ранее сообщалось, что захват украинских моряков в Керченском проливе станет темой встречи политических советников "нормандской четверки" в Берлине. Украинскую сторону представят замглавы АПУ Константин Елисеев и замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. От российской стороны на переговорах будет советник президента России Владислав Сурков, от немецкой - советник канцлера Ян Хекер.

26 ноября в Берлине прошла встреча политических директоров стран "нормандской четверки", на которой стороны обсудили российскую атаку в Керченском проливе. Кроме того, дипломаты подняли вопрос введения миротворческих сил ООН на территорию оккупированного Донбасса.

 

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