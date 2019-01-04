Польща пропонує призначити послом генсека ООН з питань України

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Також Чапутович ініціює зміни до нормандського формату

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пропонує призначити спеціального посла генерального секретаря ООН з питань України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю дипломата для видання Handelsblatt.

Чапутович також переконаний, що необхідно змінити учасників нормандського формату, додавши до нього США та ЄС.

"Я пропоную спеціального посланника Генерального секретаря ООН для України. І я думаю, що в так званому нормадському форматі, окрім Німеччини, Франції, України та Росії, повинні приєднатися США і ЄС", - сказав міністр.

Чапутович також зазначив, що Німеччина і Франція, вважають, що вони представляють Європу, але, Польща так не вважає.

"Нас можуть представляти лише європейські установи, в цьому випадку Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, а не інші країни", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, нова зустріч в нормандському форматі на рівні радників відбудеться в січні 2019 року.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що санкції проти Російської Федерації необхідно залишити та посилити після детального аналізу.