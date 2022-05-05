Польша построила 50 километров забора на границе с Беларусью

На границе с Беларусью построено более 50 км забора. Сооружение уже успели дважды повредить и появились две траншеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

В одном из случаев кто-то подпилил металлические детали в одном из пролетов. В результате ЧП получился проем в 30 см, человек с легкостью может пройти через него. Сейчас это место временно огородили колючей проволокой.

В окрестностях таможни Кузница Белостоцкая также были обнаружены траншеи под забором. Они глубокие, потому что ямы в земле были созданы под фундаменты, на которых стоит забор.

Издание пишет, то вряд ли эти раскопки использовались для незаконного пересечения границы.

Охранники говорят, что повреждениям и подрывам будет легче противодействовать, когда на конструкции, как и планировалось, будут установлены электронные устройства, отслеживающие и обнаруживающие движение.