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Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать

Новина українською →
Беларусь, Среда 22 декабря 2021 07:55
Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать Украина готовится усилить свою границу с Беларусью (Фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Олег Черныш

В Украине планируют построить "стену" на границе с Беларусью. К этому власть подвигли миграционный кризис и активное присутствие войск России на территории соседней страны. Но есть сомнения, что задумка сработает, тем более что начатый шесть лет назад подобный проект на границе с РФ так и не завершен. Подробнее – ниже в материале РБК-Украина.

Кадры с мигрантами, штурмующими границы Польши и Литвы с территории Беларуси, в ноябре-декабре облетели все мировые СМИ. И заставили политиков в Варшаве и Вильнюсе в срочном порядке ломать головы над вопросом, как укрепить собственные рубежи.

Страны Балтии и Польша решили пойти по пути возведения физической преграды от миграционного оружия режима Александра Лукашенко. Правительства этих стран выделили значительные средства и начали инженерное обустройство границ.

В конце ноября этой же проблемой озаботилась Украина. Кроме потенциальной волны мигрантов, Киев беспокоит и все более активное военное освоение Россией территории Беларуси.

Украина объявила о планах инженерно оборудовать около 1 тысячи километров своей границы с северным соседом. Эта мегастройка будет уже вторым подобным амбициозным проектом за последние шесть лет. Первая – "Европейский вал" на границе с РФ – все еще не завершена.

Новое-старое строительство

"Пограничники есть, граница отмечена, но самого сооружения границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, – в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и Республикой Беларусь", – объяснил министр внутренних дел Денис Монастырский задачу своего ведомства на следующий год.

По его словам, на эти цели необходимо около 17 млрд гривен. При этом только для того, чтобы в первоочередном порядке защитить наиболее уязвимые участки на границе с Беларусью, требуется до 7 млрд гривен.

Пока же эти 10 основных участков на севере протяженностью около 270 км пытаются совместными усилиями "укрепить" пограничники и местные власти. Всего протяженность украино-беларуской границы составляет свыше 1084 км.

Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать

Министр внутренних дел Денис Монастырский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Проводятся дополнительные работы по инженерному обустройству, как собственными силами Госпогранслужбы, так и силами местных органов власти. Ведутся работы по наращиванию определенных инженерных составляющих на государственной границе с Беларусью. Но это не те работы, которые бы предусматривали полный конструктив, необходимый пограничникам", – отметил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

Названной министром суммы на строительство "Стены" в бюджет следующего года парламент и Кабмин не заложили. По словам спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, пока что МВД может рассчитывать только на 900 млн гривен для укрепления рубежей.

"Это (17 млрд гривен, – ред.) огромные деньги. Надо понимать, откуда их взять", – говорил спикер в интервью "Интерфаксу". 900 млн гривен, по его словам, это "первый транш", и по результатам его освоения будут поняты другие потребности по обустройству границы.

В Госпогранслужбе, учитывая имеющийся объем средств, пока не берутся прогнозировать, когда и как начнут строительство "стены" с Беларусью. В планах Монастырского это сооружение должно было бы выглядеть как сплошное заграждение из сетки и колючей проволоки с видеонаблюдением и сигнализациями.

На аналогичную "стену" Польша, например, выделила около 350 млн евро (примерно 10,5 млрд гривен) на обустройство участка границы в пять раз меньшего, чем украино-беларуский.

Грядущий год может оставить Украину не только без беларуской "стены", но и остановить на полпути такое же обустройство границы с РФ. Дело в том, что 31 декабря прекращает действие соответсвующее распоряжение Кабинета министров от мая 2015 года, которым был утвержден план строительства.

За прошедшие шесть с половиной лет этот "Европейский вал" построен почти на половину, потрачено на него около 2 млрд гривен. "Стена" с Россией – уже все, так как в этом году заканчивается действие распоряжения и соответствующего плана правительства", – сказал изданию источник в МВД.

Правительственные акты, регулирующие вопрос строительства "стены", должны были заменить Государственной целевой программой обустройства госграницы до 2024 года. Ее концепцию Кабмин утвердил еще в октябре, но не саму программу.

Без программы, которая бы определила размер финансирования, сроки и ответственных за ее исполнение, начать строительство стены с Беларусью и продолжить с РФ – невозможно, объясняет собеседник в ведомстве.

"Те работы (в рамках проекта "Стена", – ред.), на которые уже были заключены контракты, еще будут продолжены, но финансирование на новые работы не предусмотрено. Подчеркиваю, что соответсвующее распоряжение Кабмина теряет свою силу в конце 2021 года и не было продлено", – сказал он.

Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать

Участок обустроенной границы между Литвой и Беларусью (Фото: GettyImages)

В МВД на момент выхода публикации не ответили на запрос РБК-Украина, почему до сих пор не утверждена новая программа обустройства госграницы, а также, как будет выделяться финансирование и когда будет начато строительство северной "стены".

По ту сторону границы

Прежде чем возводить собственный забор на границе с Беларусью, Украина активно помогала ее соседям отгораживаться от "живого оружия" режима Лукашенко. Так, в августе правительство передало Литве в рамках гуманитарной помощи около 100 км колючей проволоки. Нашей стране эта помощь обошлась в 30 млн гривен.

Всего Вильнюс планирует потратить 152 млн евро (около 4,6 млрд гривен), чтобы отгородиться от "буйного соседа". Оборудование почти 500 км границы литовцы начали в сентябре и планируют закончить в 2022 году.

Зимой этого года активно отгораживаться от Беларуси стеной начала и Латвия. Эта небольшая балтийская страна опасается, что в ближайшее время волна мигрантов будет направлена в ее сторону.

"Растущее на латвийско-беларуской границе число нелегальных мигрантов свидетельствует о том, что мы стали основной целью гибридной атаки", – сказал госсекретарь Министерства внутренних дел Латвии Димитрий Трофимов 20 декабря.

Без необходимых финансов и утвержденных планов украинские пограничники пока что сосредоточены на минимальной защите "опасных участков" и проведении демаркации границы с Беларусью. Этот процесс, заключающийся в обозначении на местности линии госграницы, подходит к финалу.

"Роботы по демаркации активно ведутся, она уже практически сделана", – сообщил РБК-Украина Андрей Демченко.

В стане северного соседа также не сидят сложа руки. В начале декабря Беларусь открыла новую пограничную заставу на одном из тех самых "уязвимых" участков границы с Украиной. Речь о мобильной модульной заставе "Орехово", располагающейся напротив волынского села Пища.

Именно тут в районе Шацких озер, где сходятся границы Украины, Беларуси и Польши, по мнению украинских силовиков, может быть новое место для прорыва нелегальными мигрантами.

В Государственном пограничном комитете Беларуси в ответ на запрос РБК-Украина сообщили, что последние несколько лет планомерно на южном направлении наращивают инфраструктуру, в том числе касающуюся инженерно-технического обустройства.

При этом действия украинских коллег, которые укрепляют свои северные рубежи, в Беларуси назвали "непонятными", а угрозу проникновения мигрантов в нашу страну – "мнимыми".

По мнению Погранкомитета Беларуси, Украина активно и неоправданно насыщает свое приграничье армейскими подразделениями, в том числе сил специальных операций.

"В непосредственной близости от границы Украиной активно проводятся учения, замысел которых имеет все признаки проведения полноценной военной операции. Идет накачивание информационного пространства откровенно враждебными посылами", – сказал изданию уполномоченный представитель комитета Антон Бычковский.

Как пример такого "агрессивного поведения" Украины он указал на инцидент с якобы залетом украинского боевого вертолета на территорию Беларуси 4 декабря.Но украинская Государственная погранслужба опровергает этот факт нарушения госграницы.

Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать

Граница с Беларусью (Фото: GettyImages)

По словам беларуского представителя, такие инциденты могут привести "к негативным последствиям". Впрочем, он не уточнил, что именно имеется в виду. Пока что ситуация на украино-беларуской границе спокойная, утверждает Госпогранкомитет РБ.

"В случае возникновения угрозы национальной безопасности, продолжения провокаций, белорусская сторона будет вынуждена адекватно реагировать, в т.ч. путем усиления охраны границы с Украиной", – сообщили в ведомстве.

Этот почти что миролюбивый тон пограничников явно контрастирует с воинственными заявлениями Александра Лукашенко. Он в течение последнего года не раз обвинял Украину в контрабанде оружия через госграницу.

Министерство иностранных дел Украины, впрочем, опровергает все обвинения северного соседа. По мнению министра Дмитрия Кулебы, проблема в том, что Лукашенко – "любитель резонансных заявлений", которые должны подвергаться тщательному фактчекингу.

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