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Польща збудувала 50 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю

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Польща, Четвер 05 травня 2022 13:57
Польща збудувала 50 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю Фото: Польща збудувала 50 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю (rmf24.pl)
Автор: Наталія Гурковська

На кордоні з Білоруссю збудовано понад 50 км паркану. Споруду вже встигли двічі пошкодити та з'явилися дві траншеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

В одному випадку хтось підпилив металеві деталі в одному з прольотів. В результаті НП вийшов отвір у 30 см, людина з легкістю може пройти через нього. Наразі це місце тимчасово обгородили колючим дротом.
На околицях митниці Кузниця Білостоцька також були виявлені траншеї під парканом. Вони глибокі, тому що ями в землі були створені під фундаменти, на яких стоїть паркан.

Видання пише, що навряд чи ці розкопки використовувалися для незаконного перетину кордону.

Охоронці кажуть, що пошкодженням і підривам легше протидіяти, коли на конструкції, як і планувалося, будуть встановлені електронні пристрої, які відстежують і виявляють рух.

Як повідомлялося, до війни в Україні теж планували побудувати "стіну" на кордоні з Білоруссю.

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