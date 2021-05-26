Польща підтвердила закриття неба для літака Мінськ - Барселона

Як заявили в агентстві, літак не пустили в небо Польщі. При цьому уточнюється, що інший літак "Бєлавіа", який летів з Мінська до Варшави, здійснив переліт без будь-яких проблем. Крім того, повітряним простором Польщі безперешкодно скористався літак Амстердам - Мінськ.

Пізніше, як пишуть інші ЗМІ, в польському агентстві уточнили, що літак Мінськ - Барселона не пустили, оскільки Франція заборонила "Бєлавіа" польоти над своєю територією.