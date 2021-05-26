Польща підтвердила закриття неба для літака Мінськ - Барселона
Рейс білоруської "Бєлавіа" Мінськ - Барселона не пустили в повітряний простір Польщі. Інформацію підтвердило Польське агентство цивільної авіації.
Про це в Telegram повідомляє білоруське "Радіо Свобода".
Як заявили в агентстві, літак не пустили в небо Польщі. При цьому уточнюється, що інший літак "Бєлавіа", який летів з Мінська до Варшави, здійснив переліт без будь-яких проблем. Крім того, повітряним простором Польщі безперешкодно скористався літак Амстердам - Мінськ.
Пізніше, як пишуть інші ЗМІ, в польському агентстві уточнили, що літак Мінськ - Барселона не пустили, оскільки Франція заборонила "Бєлавіа" польоти над своєю територією.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Великобританія і низка країн Європейського союзу закрили авіасполучення з Білоруссю, а також свій повітряний простір для авіакомпанії "Белавіа".
Детальніше про ситуацію з обмеженнями з української сторони читайте в матеріалі "Україна закрила небо для Білорусі: що потрібно знати". Також РБК-Україна писало про те, що тепер робити пасажирам.