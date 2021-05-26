ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Финляндия отозвала разрешение на полеты "Белавиа" в страну

Новина українською →
Хельсинки, Среда 26 мая 2021 14:14
Финляндия отозвала разрешение на полеты "Белавиа" в страну Фото: Финляндия отозвала разрешение на полеты "Белавиа" в страну (facebook.com/belavia)
Автор: РБК-Украина

Агентство транспорта и коммуникаций Финляндии (Traficom) отозвало разрешение на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа" в страну. Решение было принято в среду, 26 мая, и вступило в силу сегодня же.

Об этом сообщает пресс-служба Traficom.

"Агентство по транспорту и коммуникациям Traficom отозвало лицензию на эксплуатацию белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" в Финляндию", - говорится в сообщении.

Решение принято в связи с тем, что ведомство полагает, что Беларусь не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории.

Напомним, накануне в МИД Финляндии вызвали белорусского посла. Ему выразили осуждение по поводу принудительной посадки самолета Ryanair и задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Кроме того, 24 мая правительство Британии запретило своим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair. При этом британские аэропорты не будут принимать самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа".

Добавим, что Министерство транспорта Великобритании запретило белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны без специального разрешения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Финляндия авиасообщение Белавиа
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций