Польша подписала с США контракт на покупку истребителей F-35

В пятницу, 31 января, Польша подписала с Соединенными Штатами Америки контракт на покупку 32 новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OnetPL.

Как сообщается, стоимость контракта составляет 4,6 млрд долларов. Один истребитель F-35 будет стоить Польше 87 млн долларов.

Также соглашение предусматривает обучение пилотов, поставку симуляторов и логистическую поддержку со стороны Соединенных Штатов. Первые истребители F-35 поступят в Польшу в 2026 году, однако обучение пилотов начнется уже в 2024 году, и будет проходить в США.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявило о согласовании продажи Польше 32 истребителей F-35. В ведомстве отметили, что контракт отвечает интересам внутренней политики и национальной безопасности США.

Также РБК-Украина писало, что Словакия намерена закупить у США 14 истребителей F-16 модификации 70/72, которые заменят российские самолеты Миг-29. Первые 4 истребителя будут переданы стране в 2022 году.

Кроме того, Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на техническое обслуживание истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Стоимость контракта составляет 1,9 млрд долларов.