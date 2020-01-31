Польща підписала з США контракт на купівлю винищувачів F-35

У п'ятницю, 31 січня, Польща підписала зі Сполученими Штатами Америки контракт на купівлю 32 новітніх винищувачів-бомбардувальників F-35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OnetPL.

Як повідомляється, вартість контракту складає 4,6 млрд доларів. Один винищувач F-35 коштуватиме Польщі 87 млн доларів.

Також угода передбачає навчання пілотів, постачання симуляторів та логістичну підтримку з боку Сполучених Штатів. Перші винищувачі F-35 надійдуть Польщі у 2026 році, проте навчання пілотів почнеться вже у 2024 році, та проходитиме в США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США оголосило про погодження продажу Польщі 32 винищувачів F-35. У відомстві зазначили, що контракт відповідає інтересам внутрішньої політики та національної безпеки США.

Також РБК-Україна писало, що Словаччина має намір закупити в США 14 винищувачів F-16 модифікації 70/72, які замінять російські літаки Міг-29. Перші 4 винищувачі будуть передані країні у 2022 році.

Крім того, Пентагон уклав контракт з військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin на технічне обслуговування винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35. Вартість контракту складає 1,9 млрд доларів.