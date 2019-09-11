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Вашингтон одобрил продажу Польше более 30 истребителей F-35

Новости » Политика    11.09.2019 - 22:17
Вашингтон одобрил продажу Польше более 30 истребителей F-35
Фото: истребитель F-35 (nationalinterest.org)

Польша может получить 32 американские истребители F-35

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в среду, 11 сентября, объявило о согласовании продажи Польши 32 истребителей-бомбардировщиков F-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DefenseNews.

Как сообщается, американская администрация дала согласие на продажу Польше 32 истребителей F-35 общей стоимостью 6,5 млрд долларов, а также 33 турбореактивных двухконтурных двигателей F-135, разработанных компанией Pratt & Whitney, и сопутствующее оборудование.

В ведомстве отметили, что контракт отвечает интересам внутренней политики и национальной безопасности США. Соглашение должно "повысить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономическое процветание в Европе".

Теперь вопрос продажи сверхсовременных истребителей F-35 должен в течение 30 дней рассмотреть конгресс США и в случае необходимости заблокировать решение Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша собирается окончательно вывести из эксплуатации устаревшие советские истребители Миг-29. С начала марта 2019 года польские Военно-воздушные силы не используют Миг-29.

Также РБК-Украина писало, что Словакия намерена закупить у США 14 истребителей F-16 модификации 70/72, которые заменят российские самолеты Миг-29. Первые 4 истребители будут переданы стране в 2022 году, а другие через год.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиПольшаистребители
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