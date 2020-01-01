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Пентагон потратит 2 млрд долларов на обслуживание истребителей F-35

Новости » Политика     01.01.2020 - 20:11
Пентагон потратит 2 млрд долларов на обслуживание истребителей F-35
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Также ведомство заключило контракт на закупку компонентов для истребителей

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на техническое обслуживание истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

Как сообщается, стоимость контракта - 1,9 млрд долларов. В него входят работы по наземному техническому обслуживанию истребителей, мероприятия по обеспечению начальной подготовки пилотов и другие услуги. Работы должны быть выполнены до декабря текущего года.

Также военное ведомство заключило с компанией еще один контракт на закупку компонентов для 28 истребителей F-35 стоимостью 172 млн долларов.

Напомним, Словакия намерена закупить у США 14 истребителей F-16 модификации 70/72, которые заменят российские самолеты Миг-29. Первые 4 истребители будут переданы стране в 2022 году, а другие через год.

Кроме того, США объявило о согласовании продажи Польши 32 истребителей-бомбардировщиков F-35. В ведомстве отметили, что контракт отвечает интересам внутренней политики и национальной безопасности США. Соглашение должно "повысить безопасность союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономическое процветание в Европе".

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