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Словакия отказалась от российских МиГ-29

Новости » Политика    14.12.2018 - 07:31
Словакия отказалась от российских МиГ-29
Фото: истребитель F-16 Block 70/72 (twitter.com/cavokbr)

Первые самолеты F-16 поступят в Словакию в 2022 году

Словакия намерена закупить в США 14 истребителей F-16 модификации 70/72, которые заменят российские самолеты МиГ-29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Первых 4 истребителя будут переданы в 2022 году, а остальные через год.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что покупка американских истребителей обойдется для бюджета страны в 1,8 млрд долларов. В эту сумму входит поставка боеприпасов, обучение пилотов и персонала, а также услуги логистики.

Пелегрини отметил, что подписав этот контракт страна показала готовность к выполнению своих обязательств по увеличению военного бюджета до 2% ВВП.

В то же время заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что поставка истребителей является важным шагом для Словакии не только как союзника НАТО, но и важного партнера Вашингтона.

Напомним, ВСУ получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что каждая единица новой боевой техники э это весомый вклад в национальную обороноспособность и безопасность наших граждан.

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